Мир 08 февраля 2023, 23:07 Блинкен назвал «лучший способ» ускорить переговоры России и Украины Госсекретарь Блинкен: ускорить переговоры можно, обеспечив успех ВСУ на поле боя РИА «Новости»

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«Лучшим способом» приблизить перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен считает обеспечение преимущества ВСУ на поле боя. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его процитировал ТАСС.

«Лучший способ ускорить перспективы дипломатии — это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры», — заявил глава Госдепа.

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Россия стремится «заморозить» конфликт на Украине, считает Блинкен, чтобы потом вновь перейти к атаке. А Украина нуждается в прочном мире. Для США и их союзников «критически важно продолжать и наращивать» поддержку Киеву, заявил госсекретарь.

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Поставка Британией дальнобойного вооружения приведет к эскалации конфликта, считает посол России Андрей Келин. ВСУ будут использовать эти системы для бомбежки мирного населения Донбасса, уверен дипломат.