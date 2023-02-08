08 февраля 2023, 23:07
Блинкен назвал «лучший способ» ускорить переговоры России и Украины
Госсекретарь Блинкен: ускорить переговоры можно, обеспечив успех ВСУ на поле боя
«Лучшим способом» приблизить перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен считает обеспечение преимущества ВСУ на поле боя. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его процитировал ТАСС.
«Лучший способ ускорить перспективы дипломатии — это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры», — заявил глава Госдепа.
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Россия стремится «заморозить» конфликт на Украине, считает Блинкен, чтобы потом вновь перейти к атаке. А Украина нуждается в прочном мире. Для США и их союзников «критически важно продолжать и наращивать» поддержку Киеву, заявил госсекретарь.
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Поставка Британией дальнобойного вооружения приведет к эскалации конфликта, считает посол России Андрей Келин. ВСУ будут использовать эти системы для бомбежки мирного населения Донбасса, уверен дипломат.
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