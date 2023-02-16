Мир 16 февраля 2023, 05:22 Призыв Пентагона о поставках оружия Украине назвали бессмысленным Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отсутствии у НАТО боеприпасов для Украины Pxhere

Читать 360tv в

Призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Украине является бессмысленным. Такого мнения придерживается американский полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», — сказал Макгрегор.

Реклама

Он отметил, что и страны Запада испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого количества вооружений. По этой причине НАТО, по мнению полковника, вряд ли сможет предоставить украинским военным еще больше техники.

Реклама

Министр обороны США Ллойд Остин ранее выступил с заявлением о том, что западные страны должны обеспечить военную помощь Украине, которая потребуется для успеха весеннего контрнаступления. Обещанную поддержку Киеву направят в срочном порядке, отметил он. Евросоюз и Штаты поставили на Украину за год оружие на 50 миллиардов долларов, добавил Остин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны альянса в приоритетном порядке нарастили производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для Украины. Как указывалось, главы военных ведомств стран блока уже обсудили проблему нехватки боеприпасов для ВСУ и начали в оперативном порядке ее решать.