Мир 02 апреля 2024, 17:57 США осудили атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы Блинкен заявил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

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Соединенные Штаты не поддерживают удары Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Его слова привело РИА «Новости».

Блинкен 2 апреля прибыл с визитом в Париж. В столице Франции госсекретарь встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

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«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории», — подчеркнул Блинкен.

Беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге утром 2 апреля. На одном из НПЗ вспыхнул пожар. ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают террористическую активность. Вооруженные силы работают над тем, чтобы полностью исключить угрозы со стороны Украины.