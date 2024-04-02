02 апреля 2024, 17:57
США осудили атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы
Блинкен заявил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России
Соединенные Штаты не поддерживают удары Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Его слова привело РИА «Новости».
Блинкен 2 апреля прибыл с визитом в Париж. В столице Франции госсекретарь встретится с президентом Эммануэлем Макроном.
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«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории», — подчеркнул Блинкен.
Беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге утром 2 апреля. На одном из НПЗ вспыхнул пожар. ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают террористическую активность. Вооруженные силы работают над тем, чтобы полностью исключить угрозы со стороны Украины.
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