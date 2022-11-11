Мир 11 ноября 2022, 15:26 Шансы на переговоры повысятся, если Запад даст Украине такой приказ — МИД Замглавы МИД России Рябков: диалог с Украиной должен идти без предварительных условий РИА «Новости»

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Власти России готовы возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. Шансы на диалог могут возрасти, если Запад даст киевскому режиму такой приказ, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС.

«Если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся. <…> Диалог должен идти без предварительных условий», — сказал он.

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Сергей Рябков подтвердил, что Россия, как и раньше, открыта для диалога и не выставляет предварительных условий. Препятствий к этому нет.

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Такую же позицию озвучил другой замминистра иностранных дел, Андрей Руденко. Он сказал, что Россия готова провести переговоры. Главное в этом случае — добрая воля другой стороны.

Предварительные условия перечислил президент Украины Владимир Зеленский. Он потребовал вернуть вышедшие регионы в состав страны, возместить убытки от спецоперации, наказать военных преступников и принять еще несколько мер.

Незадолго до этого Зеленский категорически отказывался от диалога. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил такие перемены тем, что он не принимает решения самостоятельно.