Россия не выдвинет предварительных условий для переговоров с Украиной | 360°

Мир 08 ноября 2022, 14:11 Россия не выдвинет предварительных условий для переговоров с Украиной Замглавы МИД Руденко: Россия открыта к переговорам и не выдвигает предварительных условий РИА «Новости»

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Российская сторона не отказывалась от переговоров с Украиной, их прервали не по ее инициативе. Никаких предварительных условий страна выдвигать не планирует, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного — чтобы Украина проявила добрую волю», — сказал он.

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Андрей Руденко напомнил, что именно Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Таков выбор киевского режима. Россия же всегда готова пойти на диалог. Обсуждение мирного урегулирования конфликта приостановили не по ее инициативе. Он добавил, что российские чиновники не осуждали с США контакты с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября согласовал решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политолог Богдан Безпалько заявил РИА ФАН, что киевский режим не пойдет на мировую. Во-первых, он не является прямым участником конфликта, во-вторых, договариваться с ним бессмысленно. Специалист призвал принудить Украину к капитуляции.