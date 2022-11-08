Зеленский назвал условия переговоров с Россией: что это значит | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 23:00 Условия и маневры Зеленского. Президент Украины балансирует между Западом и своим эго Политолог Подлесный: Зеленский заговорил о переговорах под давлением Запада Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил «360», что украинский лидер заведомо включил максимально невыполнимые пункты: угодил западным партнерам, настаивающим на шагах к диалогу, и сделал все, чтобы он не состоялся.

Далее — прямая речь политолога.

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Несамостоятельный игрок

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

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Ранее Зеленский заявлял, что никаких официальных переговоров с Россией быть не может. Более того, это подтверждено юридическим документом — указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Но президент Украины — несамостоятельный политический игрок. На него очень сильно давят со всех сторон: президент США Джо Байден, практически все главы европейских государств, которые звонят и приезжают в Киев, требуют идти на переговоры с Россией.

Зеленский понимает: если заупрямится, это будет иметь для него катастрофические последствия. Прекратится всякая поддержка, не будет финансирования, поставок вооружения и боеприпасов. В течение месяца войска России будут стоять на границе с Венгрией.

Поэтому украинскому президенту остается вопреки собственному узаконенному распоряжению говорить, что переговоры могут состояться. Но делая шаг навстречу требованиям западных партнеров, Зеленский озвучил такие условия, которые наверняка будут неприемлемы.

Вот в этом и кроется вся подоплека маневра.

Мимо устава ООН

Требования Зеленского об уважение к уставу ООН не более чем красивые слова, за которыми ничего не стоит. Этот свод правил уже не выполняется большинством государств, начиная с Соединенных Штатов Америки.

Американцы вопреки этому уставу бомбили суверенное государство, убивали зарубежных лидеров, проводили террористические акты против гражданского населения. Словом, совершали абсолютно немыслимые для членов ООН поступки

Более того, США нарушают договоры с Организацией объединенных наций, которые в свое время подписывали при переносе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорк. Была обещана экстерриториальность здания, сотрудникам должны по запросу предоставлять дипломатические визы.

Сателлиты США — государства, находящиеся под политическим и экономическим влиянием американцев, — тоже нарушают устав ООН в большом и малом, начиная от процедур ведения заседаний, включают выступления по видеосвязи и так далее.

Воззвания Зеленского об уважении к уставу ООН больше напоминают ерничество, скрытую издевку. Он понимает, что это невыполнимо.