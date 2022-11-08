Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:02 Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией Президент Украины Зеленский назвал условия для переговоров с Россией Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил несколько условий для переговорного процесса с Россией. Одно из них — «восстановление территориальной целостности» страны, сообщил RT.

Помимо этого, в числе условий политик упомянул уважение к Уставу ООН, возмещение убытков из-за боевых действий. Зеленский также указал на то, что «каждый преступник должен быть наказан». Еще одним условием стало предоставление гарантий, что «это не повторится».

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной, однако сейчас их невозможно вести из-за отказа украинских властей.

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Представитель Кремля напомнил, что Украина на законодательном уровне кодифицировала отказ от каких-либо переговоров с российской стороной.

Ранее Daily Beast сообщило о намерениях администрации Зеленского разработать план по захвату Крыма. По информации издания, ответственной по этой теме стала представитель президента Украины Тамила Ташева.