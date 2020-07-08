В США не нашли подтверждения «сговора» России с «Талибаном»*

Глава Центрального командования США заявил, что ранее озвученная информация о гибели американских военных в Афганистане из-за якобы «сговора» России и террористической организации «Талибан»* не подтверждена.

«Я просто не обнаружил там причинно-следственную связь», — приводит РИА «Новости» слова генерала.

В июне газета The New York Times заявила, что Россия якобы причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. В материале была ссылка на американскую разведку. После этого в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы. Тогда дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости.

Американский президент Дональд Трамп также назвал статью выдумкой. Глава Белого дома предположил, что статья — дело рук его противников на выборах. Позже американский Национальный совет по разведке выступил с документом к администрации президента США. В нем говорится, что ведомство не нашло никаких доказательств о «сделке» России и движения «Талибан»*.

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.