В США не нашли подтверждения «сговора» России с «Талибаном»*
«Я просто не обнаружил там причинно-следственную связь», — приводит РИА «Новости» слова генерала.
В июне газета The New York Times заявила, что Россия якобы причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. В материале была ссылка на американскую разведку. После этого в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы. Тогда дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости.
Американский президент Дональд Трамп также назвал статью выдумкой. Глава Белого дома предположил, что статья — дело рук его противников на выборах. Позже американский Национальный совет по разведке выступил с документом к администрации президента США. В нем говорится, что ведомство не нашло никаких доказательств о «сделке» России и движения «Талибан»*.
*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.