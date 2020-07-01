NYT снова написала о «сговоре» России с талибами

Издание написало, что американские чиновники перехватили электронные сведения счетах, которые, по их мнению, принадлежат российской разведке. С них совершался перевод средств на счета «Талибана»*.

Журналисты NYT называют это доказательством того, что Россия «спонсирует боевиков в Афганистане» за якобы убийство военных США.

Это уже не первый материал The New York Times о «сговоре» России с талибами. Ранее издание писало, что российская военная разведка якобы платит боевикам за убийство американских солдат в США. Эту статью разнесли не только в России, но и в США. МИД РФ назвал ее «незатейливым вбросом». А президент США Дональд Трамп прямо сказал, что эта статья — «заказуха».

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.