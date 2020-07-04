Разведка США не подтвердила слухи о сговоре России с талибами

Американский Национальный совет по разведке выступил с документом к администрации президента США. В нем говорится, что ведомство не нашло никаких доказательств о «сделке» России и запрещенного движения «Талибан».

Источники The New York Times заявили, что информации, подтверждающей вывод о «сделке» российской разведки с талибами, не существует.

Несколькими днями ранее эта же газета сообщала, что Россия якобы причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. Примечательно, что ссылалась она тоже на американскую разведку.

После этого в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы. Тогда дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости.

Дональд Трамп в свою очередь назвал статью выдумкой и сослался на своих противников на выборах, якобы этот материал — их рук дело.

«Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом», — заявлял тогда президент США.