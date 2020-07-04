Разведка США не подтвердила слухи о сговоре России с талибами
Источники The New York Times заявили, что информации, подтверждающей вывод о «сделке» российской разведки с талибами, не существует.
Несколькими днями ранее эта же газета сообщала, что Россия якобы причастна к атакам боевиков на военных США в Афганистане. Примечательно, что ссылалась она тоже на американскую разведку.
После этого в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы. Тогда дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости.
Дональд Трамп в свою очередь назвал статью выдумкой и сослался на своих противников на выборах, якобы этот материал — их рук дело.
«Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом», — заявлял тогда президент США.