Мир 13 июня 2023, 15:00 Съевшую россиянина египетскую акулу мумифицируют и выставят в музее — СМИ Mash: акулу, съевшую российского туриста в Египте, мумифицируют и выставят в музее Unsplash

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Акулу, которая съела 23-летнего россиянина в Египте, решили мумифицировать и выставить в музее. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Местные власти заверили, что это единственный в этом году зафиксированный случай нападения акулы на туриста в Египте. Мумию животного выставят в морском музее Хургады — на пляже этого города все и произошло в начале июня.

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Акулу поймали, убили и препарировали. Из ее желудка извлекли части тела мужчины.

Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что акулы то и дело заплывают в Красное море из Индийского океана. Туристам следует соблюдать правила безопасности, которые устанавливают местные власти, прислушиваться к спасательным службам и руководству отелей, дающих рекомендации о том, где и в какое время можно и нельзя плавать.

При этом, как сообщил «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, спастись от акулы, которая уже выбрала цель, практически нереально.