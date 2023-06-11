Мир 11 июня 2023, 22:25 Россиян призвали соблюдать рекомендации, чтобы избежать встречи с акулой Посол РФ в Египте Борисенко: нужно следовать рекомендациям, чтобы не встретиться с акулой Unsplash

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Граждан России призвали прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и руководства отелей в Египте, чтобы не столкнуться с акулами. Об этом ТАСС сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.

«Находясь на курортах Красного моря, необходимо соблюдать те правила, которые устанавливают местные власти. Нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят спасательные службы, руководство отелей по поводу того, где можно плавать, где не нужно плавать, в какое время можно плавать или не стоит этого делать», — сказал он.

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Борисенко напомнил, что иногда в Красном море происходят неприятные инциденты в связи с тем, что в него из Индийского океана периодически заплывают акулы.

По словам посла, Египет всегда рад принять российских путешественников. Помимо пляжей, эта страна богата исторически прошлым и имеет множество достопримечательностей.

Россиянин погиб в египетском городе Хургада после нападения акулы 8 июня. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в беседе с «360» отметил, что спасения от акулы, если морской хищник выбрал человека своей целью, практически не существует.