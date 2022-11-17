Деньги 17 ноября 2022, 22:53 Владелец сети «Вкусно — и точка» выкупит логистического партнера McDonald’s Владелец «Вкусно — и точка» выкупит активы логистического партнера McDonald’s HAVI Россия Rock Staar/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор приобретет полный пакет активов HAVI Россия (ООО «Рулог»). Эта компания занимается оптимизацией и управлением цепями поставок для ведущих мировых брендов, в том числе McDonald's. Сделку завершат после согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе сети заведений.

В рамках сделки компания Александра Говора получит 14 распределительных центров. Предприниматель оставит руководящий состав, а также сохранит рабочие места более 1200 сотрудникам.

Реклама

«Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети», — заявил владелец «Вкусно — и точка». Он напомнил, что распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания зарекомендовала себя надежным партнером.

Реклама

«Вкусно — и точка» теперь будет работать и в Белоруссии. Александр Говор рассказал, что стороны уже подписали необходимые документы, а до завершения сделки белорусские рестораны продолжат работу под вывеской McDonald's.