СБУ назвала количество пленных в Донбассе

На территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик 184 человека незаконно лишены свободы. Такое заявление сделали в Службе безопасности Украины.

«По состоянию на 20 января 2020 года значатся как незаконно заключенные на территории ВОТ (Временно окупированных территорий —прим. ред.) в Донецкой и Луганской областях — 184 человека», — сообщили «Радио Свобода» в СБУ.

15 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале подготовки нового списка для обмена пленными в Донбассе. В офисе главы Киева заявляли, что передача граждан может пройти уже зимой 2020 года, но последние переговоры в Минске по этому поводу были сорваны украинской стороной.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Он прошел в формате «всех установленных на всех установленных» на линии соприкосновения у контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка». Киев передал самопровозглашенным республикам 123 человека, а те, в свою очередь, отпустили 52 граждан Украины.