Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке нового списка для обмена пленными в Донбассе. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Он (Зеленский — прим. ред.) подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения», — цитирует телеканал «Звезда» пресс-службу Зеленского.

В ходе разговора с Меркель президент Украины также поблагодарил канцлера Германии за активное участие в проведении встречи в «нормандском формате» в Париже и в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

Обмен пленными между Украиной с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой состоялся 29 декабря. Он прошел в формате «всех установленных на всех установленных». Республики Донбасса получили 60 человек, силовики — 52. Это первый масштабный обмен пленными с 2017 года.

В начале января в офисе Зеленского заявляли, что новый обмен между Россией и Украиной может состояться зимой 2020 года.