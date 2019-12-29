Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом завершился

«Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы (Донецк и Луганск — прим. ред.) передали 52 человека», — отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Луганск получил от Украины 63 человека. Таким образом предварительная формула обмена пленными в Донбассе составила «123 на 52»

Стороны договорились провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря. В итоге он прошел 29 декабря на линии соприкосновения у контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка».

Первыми участниками обмена пленными оказались 25 украинцев, среди которых четверо военнослужащих. Они объявили о желании переехать на подконтрольную Киеву территорию. Их привезут сначала в Краматорск, а потом — в Борисполь.

О договоренности провести обмен пленными в формате «всех на всех» до 31 декабря объявил президент Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

Предыдущий крупный обмен пленными прошел 27 декабря 2017 года. На Украину вернулись 74 силовика, а ДНР и ЛНР получили 306 ополченцев.