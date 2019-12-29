    29 декабря 2019, 16:34

    Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом завершился

    Алена Макаренко

    «Большой обмен» пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР) завершился под Горловкой. Он был первым за последние два года. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, сообщил ТАСС.

    «Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы (Донецк и Луганск — прим. ред.) передали 52 человека», — отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Луганск получил от Украины 63 человека. Таким образом предварительная формула обмена пленными в Донбассе составила «123 на 52»

    Стороны договорились провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря. В итоге он прошел 29 декабря на линии соприкосновения у контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка».

    Первыми участниками обмена пленными оказались 25 украинцев, среди которых четверо военнослужащих. Они объявили о желании переехать на подконтрольную Киеву территорию. Их привезут сначала в Краматорск, а потом — в Борисполь.

    О договоренности провести обмен пленными в формате «всех на всех» до 31 декабря объявил президент Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

    Предыдущий крупный обмен пленными прошел 27 декабря 2017 года. На Украину вернулись 74 силовика, а ДНР и ЛНР получили 306 ополченцев.