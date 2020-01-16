Представитель Украины сорвала переговоры по обмену пленными с ЛНР

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева рассказала, что представитель Украины не явилась на переговоры.

«Сегодняшняя встреча носила формальный характер. Уполномоченный представитель Украины в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону», — процитировал Кобцеву «Царьград».

На заседании планировалось обсудить вопросы обмена пленными, а также открытия между ЛНР и Украиной новых контрольных пунктов въезда-выезда.