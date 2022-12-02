Мир 02 декабря 2022, 10:28 СБУ арестовала жителей двух сел в ЛНР за гумпомощь от России Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: СБУ арестовали жителей сел Невский и Макеевка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Служба безопасности Украины начала задерживать жителей некоторых подконтрольных им населенных пунктов Луганской Народной Республики за получение гуманитарной помощи и пособий. Офицер Народной милиции ЛНР в разговоре с ТАСС назвал это массовыми репрессиями.

«Идут массовые репрессии. Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество Вооруженным силам России», — сказал он.

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По его словам, жителей захваченных украинскими военными сел Невский и Макеевка задерживают. Основанием для ареста силовики считают получение льгот и гуманитарной помощи, а также наличие родственников на освобожденной части республики.

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В ноябре СБУ устроила серию обысков у служителей церкви — в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске, Черновицко-Буковинской епархии в Черновцах, Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и помещениях Сарненско-Полесской епархии в Ровненской области, а также у епископа Тернопольской епархии Московского патриархата Иова (Смакоуза).