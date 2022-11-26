Мир 26 ноября 2022, 09:57 СБУ пришла с обысками к епископу Тернопольской епархии УПЦ Епископа Тернопольской епархии УПЦ Иова обыскали силовики СБУ Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины нагрянула с обысками к епископу Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата Иову (Смакоузу). Об этом сообщило местное издание «Бабель».

По данным источника издания, Иова заподозрили в «антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России».

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Авторы публикации отметили, что епископ годами обучал и воспитывал «целые поколения духовников Русского мира». «Бабель» назвал Иова «мастодонтом православия».

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Накануне, 25 ноября, СБУ провела обыски Черновицко-Буковинской епархии УПЦ по делу о госизмене. По данным ведомства, силовики обнаружили документы, которые свидетельствуют о гражданстве РФ у руководителей епархии.

Ранее следственные действия спецслужба проводила и в Киево-Печерской лавре. Причиной тогда назвали борьбу с «ячейкой Русского мира».