Мир 25 ноября 2022, 17:45 СБУ обыскала Черновицко-Буковинскую епархию по делу о госизмене СБУ показала фото обысков в Черновицко-Буковинской епархии Telegram-канал СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Следственные действия прошли в рамках дела о госизмене, пояснили в СБУ. В ходе обысков силовики обнаружили документы, которые свидетельствуют о том, что один из ее руководителей имеет гражданство России.

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Представители СБУ утверждают, что обнаружили переписку руководителей епархии «с московскими кураторами», которые якобы давали рекомендации по проведению церковных литургий, а также партии некой «прокремлевской» литературы.

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Telegram-канал СБУ Telegram-канал СБУ Telegram-канал СБУ

Ранее СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Этому предшествовало возбуждение дело из-за песнопений о России в одном из храмов лавры. Силовики устроили так называемые контрразведывательные мероприятия в Корецком Свято-Троицком монастыре, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области. Обыскали и Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь в Киеве.