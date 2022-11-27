Мир 27 ноября 2022, 14:19 СБУ устроила обыски в храме Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске Депутат Рады Гончаренко сообщил, что СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске СБУ

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Служба безопасности Украины провела обыски в храме Рождества Христова канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«СБУ пришла с обысками в храм Рождества Христова УПЦ», — написал он.

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В комментарии регионального управления СБУ указали, что проводят «контрразведывательные безопасные мероприятия».

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Ранее украинские силовики пришли с обысками к епископу Тернопольской епархии УПЦ. Спецслужбы Украины также обыскали Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ по делу о госизмене.

Борьба с «подрывной деятельностью российских спецслужб» на Украине началась со следственных действий в Киево-Печерской лавре. Силовики силовики возбудили дело по факту исполнения во время службу в обители песни со словами «пробуждается матушка-Русь».