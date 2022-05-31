Сбербанк опроверг помехи в работе из-за отключения от SWIFT

Операции внутри страны не зависят от SWIFT, поэтому банк продолжит работу в обычном режиме. Санкции Евросоюза прокомментировали в пресс-службе Сбербанка, сообщили «Известия».

Основные ограничения, по словам представителей организации, уже действуют. Однако отключение от SWIFT не изменит текущую ситуацию в международных расчетах, а на российские операции в принципе не может повлиять.

«Сбербанк работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Отключение отечественного банка от системы обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети вошло в шестой пакет санкций Евросоюза. В марте от SWIFT отключили ВЭБ.РФ, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Россия». Также обсуждалось внесение в черный список Московского кредитного банка и Россельхозбанка.