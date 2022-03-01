Несколько российских банков исключат из SWIFT

Ряд российских банков исключат из SWIFT. Решение одобрили постоянные представители стран Евросоюза. Оно коснется «определенных» кредитно-финансовых организаций.

Об исключении банков России от системы обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети заявили во французском председательстве в совете ЕС, сообщило РИА «Новости».

«Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT», — подчеркнула французская сторона.

Решение принято «в координации с международными партнерами». Еще одной мерой станет запрет на участие или инвестирование в проекты, которые финансирует РФПИ.

Меры должны опубликовать в Официальном журнале ЕС. После этого они вступят в силу.

По данным Вlооmbеrg, от SWIFT отключат семь российских банков. Среди них якобы будут ВТБ, «Россия» и «Открытие», уже попавшие под западные санкции. Сбербанка и Газпромбанка, утверждали авторы материала, в списках нет.

Международная межбанковская система SWIFT заявила, что ждет юридических инструкций для отключения финансово-кредитных организаций РФ.