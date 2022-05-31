ЕС сократит импорт нефти из РФ на 90% к концу года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достижение Евросоюзом соглашения по эмбарго на российскую нефть фактически сократит ее импорт к концу 2022 года на 90%. Ее слова привело РИА «Новости».

«Я приветствую сегодняшнюю договоренность Евросовета по нефтяным санкциям против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года», — написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе урегулировали разногласия, касающиеся введения частичного нефтяного эмбарго. В результате согласование шестого пакета европейских санкций против РФ было разблокировано.

Шарль Мишель также сообщил, что в шестом санкционном пакете, помимо нефтяного вопроса, содержатся и другие меры по сдерживанию России. В их числе отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.