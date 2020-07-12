СБ ООН с пятого раза принял резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, представленную Бельгией и Германией, о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.

О решении сообщил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, который председательствует в совете в июле, пишет ТАСС.

За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза. Три страны, в числе которых Россия, Китай и Доминиканская Республика, от голосования воздержались.

Итоговая резолюция постановляет продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты «Баб-эс-Салям», (Сирии и Турции), «Эль-Ярубия» (граница с Ираком) и «Аль-Рамта» (граница с Иорданией). Таким образом поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава».

Состоявшееся голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совета Безопасности ООН продлить действие трансграничных гуманитарных операций.

Россия в течение недели дважды выносила на голосование свой вариант резолюции. 9 июля СБ ООН не поддержал российский проект резолюции, в котором предлагалось оставить только один погранпереход на границе Сирии для гуманитарной помощи. 11 июля Совбез вновь не принял уже второй российский вариант резолюции по Сирии.

При этом 7 июля Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии и Германии по Сирии.