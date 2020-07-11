Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял второй российский вариант резолюции по Сирии, заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

За российскую резолюцию проголосовало четыре члена голосования, против проекта было семь голосов. Воздержались еще четыре государства, пишет ТАСС.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, Южная Африка и Вьетнам. Против были США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика. Воздержались — Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигер и Тунис.

Ранее, 9 июля, совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции России, в котором предлагалось оставить только один погранпереход на границе Сирии для гуманитарной помощи. Чтобы решение вступило в силу, нужно было заручиться поддержкой хотя бы девяти из 15 человек.

За два дня до этого — 7 июля — Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии и Германии по Сирии. Страны Европы выступили за продление работы двух погранпереходов на сирийской-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи.