Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии
За российскую резолюцию проголосовало четыре члена голосования, против проекта было семь голосов. Воздержались еще четыре государства, пишет ТАСС.
В поддержку документа выступили Россия, Китай, Южная Африка и Вьетнам. Против были США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика. Воздержались — Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигер и Тунис.
Ранее, 9 июля, совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции России, в котором предлагалось оставить только один погранпереход на границе Сирии для гуманитарной помощи. Чтобы решение вступило в силу, нужно было заручиться поддержкой хотя бы девяти из 15 человек.
За два дня до этого — 7 июля — Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии и Германии по Сирии. Страны Европы выступили за продление работы двух погранпереходов на сирийской-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи.