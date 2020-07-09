СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии

Совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции России, в котором предлагалось оставить только один погранпереход на границе Сирии для гуманитарной помощи. Такое заявление сделал председательствующий в совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

По его словам, за резолюцию были четыре члена Совбеза, против — семь, еще четверо воздержались.

«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — отметил Хойсген. Его процитировало РИА «Новости».

Чтобы решение вступило в силу, нужно было заручиться поддержкой хотя бы девяти из 15 человек.

Россия и Китай 7 июля наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии по Сирии. Европейские страны выступили за продление еще на год работы двух погранпереходов «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» на сирийской-турецкой границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи. РФ в свою очередь предложила свой план действий. Разрешение на работу КПП истечет 10 июля.

В российском проекте резолюции говорится о том, что трансграничная доставка гумпомощи действует в качестве временной меры с 2014 года. СБ ООН выступает за надежную и достойную гуманитарную помощь сирийским гражданам в 2020 году. В документе сказано, что работу погранперехода «Баб-эль-Хава» нужно продлить до 10 января 2021 года.