Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии. При этом российская сторона представит свой вариант решения гуманитарных поставок в САР.

Авторами заблокированной РФ и КНР резолюции выступили Германия и Бельгия. Документ предполагал продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Турцией.

Москва считает, что механизм помощи Сирии должен быть продлен на полгода, а пропускной пункт должен быть один — «Баб Аль-Хава», который находится на границе с Турцией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства. Выдержи из него приводит РИА «Новости».

Как пояснил в опубликованном заявлении постпред РФ при ООН Василий Небензя, за последние шесть лет ситуация существенно изменилась и размер подконтрольной террористам территории сократился на 30%. В связи с этим, по его словам, одного КПП будет достаточно удовлетворения всех гуманитарные потребностей проживающих на этой территории людей.

Главы России, Ирана и Турции провели 1 июля трехсторонний саммит в режиме видеоконференции, на котором обсудили разрешение конфликта в Сирии. После этого глава российского государства Владимир Путин рассказал, какие дальнейшие шаги будут сделаны на сирийском направлении.