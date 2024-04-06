Мир 06 апреля 2024, 12:34 «Самое крупное бедствие». В Казахстане объявили ЧС из-за мощных паводков Токаев назвал паводки в Казахстане крупнейшим стихийным бедствием за 80 лет МЧС РК

Читать 360tv в

Массовые паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к жителям.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — заявил он.

Реклама

Режим чрезвычайной ситуации объявили в 10 регионах страны. Для борьбы со стихией задействованы все спецслужбы. Ситуация тяжелая, отметил президент, но отчаиваться не стоит.

«Мы эту ситуацию исправим. Главное — не допустить человеческих жертв», — подчеркнул Токаев.

Из-за весенних паводков подтопленными оказались несколько регионов России. Режим ЧС ввели в Челябинской и в Оренбургской областях. Из Орска уже эвакуировали более 700 жителей, в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек. Сложная обстановка подтоплений также в Самарской области, Алтайском крае и Подмосковье.