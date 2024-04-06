Происшествия 06 апреля 2024, 09:30 Режим ЧС ввели в пяти районах Челябинской области из-за паводков Пресс-служба МЧС

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Режим чрезвычайной ситуации действует в пяти районах Челябинской области — из-за весеннего половодья в регионе затопило дома. Как сообщили в пресс-службе местного Министерства общественной безопасности, на особом контроле находятся семь населенных пунктов.

«Режим ЧС введен на территории Варнинского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа», — передали в министерстве.

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Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе. На особом контроле властей села Варна, Уйское, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Кассель.

«Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования <…> В населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов», — добавили в пресс-службе.

Режим чрезвычайной ситуации также ввели в Оренбургской области из-за мощных паводков. По последним данным, подтопленными оказались 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Эвакуировали 4208 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 427. Сложная обстановка из-за паводков также в Самарской области, Алтайском крае и Подмосковье.