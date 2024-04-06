Происшествия 06 апреля 2024, 10:49 Тела двух человек нашли при патрулировании Старого города в Орске Правительство Оренбургской области: в подтопленном Орске нашли тела двух человек Пресс-служба МЧС

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При патрулировании территории в Старом городе Орска нашли тела двух человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в правительстве Оренбургской области. Предварительно, гибель людей не связана с утоплением.

«Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — сообщили агентству.

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В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей. По последним данным, затоплены свыше 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Уровень воды в реке Урал в Орске превысил критический и достиг 9,27 метра к утру 6 апреля. Ситуация «стремительно развивается в худшую сторону». Из-за прорыва дамбы вода пребывает в старую часть города.