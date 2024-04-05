Происшествия 05 апреля 2024, 10:50 Села уходят под воду. На Оренбуржье обрушились мощные паводки, началась эвакуация Сотрудники МЧС показали кадры с мощными паводками в Оренбургской области

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Оренбургской области из-за мощных паводков. Спасатели на лодках эвакуируют людей: уже вывезли 1667 взрослых и 509 детей. По последним данным, подтоплены 1100 домов и 3734 придворовых участка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В пунктах временного размещения находятся 136 человек. В областной центр прибыли вертолеты Ми-8 МЧС России», — сообщили спасатели.

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Все службы региона работают в усиленном режиме. На помощь оренбургским спасателям выехали огнеборцы из Перми. Сейчас самое главное — помочь населению области.

Жителям напомнили, что перед эвакуацией нужно выключить электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах. С собой необходимо взять документы, деньги и ценности, комплект верхней одежды, лекарства, постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запаса продуктов.

«Не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей», — предупредили в МЧС.

Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пресс-центр Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что людям окажут психологическую поддержку. Власти обеспечивают работу пунктов временного размещения питанием, водой, медикаментами. Там же будут дежурить медики.

Заместитель главы города Алексей Кудинов заявил, что ситуация с паводком в Оренбурге и Оренбургских селах на особом контроле. На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что введенный режим ЧС регионального уровня позволит «оперативно выплатить людям средства на первоначальные нужды».

В ожидании новой волны в поселках строят дамбы. Паслер писал, что бригады и техника работают в Илекском районе.

«Это поможет снизить возможный ущерб от разлива реки (Урал — прим. ред)», — отметил он.

Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

В группе «Оренбург онлайн» в соцсети «ВКонтакте» писали, что в Оренбурге под воду уходит набережная Урала.

«Нижняя часть набережной с пляжем затоплена. В воде стоят раздевалки, киоски», — сообщили авторы публикации.

Резкое потепление и обильное таяние снега привело к крупному подтоплению в подмосковном поселке «Маленькая Шотландия». Городские службы отказывают воду.