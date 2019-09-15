«Сама пошла в болото»: Саудовской Аравии посоветовали помириться с Йеменом

Повстанцы-хуситы из Йемена запустили 10 дронов по нефтяной компании Саудовской Аравии (СА) Saudi Aramco. И это может быть только началом — дело может дойти до тысячи беспилотников. СА погрязла в болоте. Есть ли у арабского государства надежды на спокойную жизнь? Об этом «360» рассказал Маис Курбанов — политолог, специалист по Ближнему Востоку.

Собеседник напомнил про индивидуальную политику, которую Саудовская Аравия ведет против Йемена, Ирана и шиитского мира. Это уже давно не секрет. А еще известно, что за террористами в Сирии тоже стоит СА. Несколько лет назад Саудовская Аравия нападала на Йемен. Тогда она даже не догадывалась, что последствия обернутся против нее же самой, отметил Курбанов. Дело в том, что СА привыкла к безнаказанности.

Загорелся один из крупнейших в мире НПЗ Saudi Aramco. Видео Подробнее

Теперь же Йемен обзавелся дронами и открыто предупредил: продавать их будет тем, кому захочет. Однако каждый раз Саудовская Аравия обвиняет в нападениях Иран. Тем не менее идти войной на Иран Саудовской Аравии лучше не стоит, считает политолог. Если бы у страны была надежда на победу, она бы уже давно отправила военных в бой.

«Если Саудовская Аравия начнет войну с Ираном, эта война будет в течение дня. Через день Саудовская Аравия существовать не будет», — отметил Курбатов.

По его мнению, единственный выход из положения — пойти на мирный договор с Йеменом, находить общий язык, договариваться.

Как считает Курбанов, все только начинается. Пока что по СА запустили десятки дронов, потом это число увеличится в разы.

Скоро будут сотни, а потом тысячи, то есть Саудовская Аравия самостоятельно пошла в болото, из которого выйти не может Маис Курбанов, политолог

Мир находится на грани Третьей мировой войны, заявил Курбатов. В нее могут втянуться и американцы, все это приведет к ядерной войне.

Утром 14 сентября загорелась национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, пламя вспыхнуло после атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео не нашел никаких доказательств, что нападения исходят из Йемена. И поэтому он обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей». Помпео призвал мировое сообщество привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.