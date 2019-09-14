СМИ: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Телеканал сообщил, что хуситы запустили 10 дронов, которые атаковали нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс, расположенных на востоке страны. Их действия выхвали дальнейшие возгорания, которые сейчас уже находятся под контролем экстренных служб.

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По данным телеканала, хуситы заявили о своих намерениях продолжать атаковать объекты Саудовской Аравии в будущем. Они отметили, что нападений станет больше.

Противостояние между силами правительства и хуситами длится в Йемене с 2014 года. Пика своей активности оно достигло в 2015 году — именно тогда была сформирована коалиция под руководством Саудовской Аравии. Операция по вторжению в марте 2015 года получила название «Буря решимости». Против хуситов выступили Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Египет, Марокко, Иордания, Пакистан и Судан.