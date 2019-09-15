Помпео назвал ответственного за атаку на объекты саудовской нефтяной компании

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками против Саудовской Аравии, в то время как Рухани и Зариф (президент Ирана и министр иностранных дел — прим. „360“) делают вид, что занимаются дипломатией, . В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена», — объяснил свою позицию Помпео.

В ночь на субботу БПЛА (беспилотные летательные аппараты) атаковали объекты нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии. Из-за авиаударов начались многочисленные пожары. По данным западных СМИ, на которые ссылается «Интефакс», огонь удалось потушить.

Помпео поставил под сомнение причастность тех, кто взял на себя ответственность за нападение, — мятежников-хуситов, действующих в Йемене.