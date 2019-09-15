Сенатор США предложил взорвать НПЗ Ирана после пожаров в Саудовской Аравии

Американский сенатор Линдси Грэм предложил властям США обсудить возможность атаки по нефтяным объектам Ирана. Так Тегеран намерены наказать за «дурное поведение».

По словам Грэма, нужно показать Ирану реальные последствия, если они продолжат провокации или увеличат ядерное обогащение.

«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима», — написал сенатор в Twitter.

По мнению Грэма, атака на саудовские заводы показала, что Иран не заинтересован в мире. Ему нужно ядерное оружие и региональное господство.

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Накануне на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии прогремели взрывы и произошли мощные пожары. Из-за них была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, это более чем половина нефтепроизводства для страны.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в сбросе бомб с помощью дронов Иран. Он также пообещал привлечь Тегеран к ответственности за эту атаку.