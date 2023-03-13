Мир 13 марта 2023, 10:47 Саакашвили заявил, что оказался на грани смерти Экс-президент Саакашвили заявил об угрозе полиорганной недостаточности РИА «Новости»

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что находится сейчас на грани смерти. В таком положении политик оказался из-за огромной потери веса. Врачи предупредили его о возможности появления полиорганной недостаточности. Эту информацию он предоставил телеканалу Sky News с помощью своего адвоката.

«Сначала я был 120 килограммов, сейчас — 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — рассказал Саакашвили.

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По его словам, у него начали «разрушаться кости», из-за чего он испытывает «мучительную боль». Адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что состояние его подзащитного с каждым днем становится все хуже. Экс-президент Грузии в переписке с каналом обратился к участникам протестов в его стране против проекта закона об иноагентах. Он призвал их оставаться бдительными.

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Саакашвили возглавлял Грузию с 2007 по 2013 год. После он был советником президента Украины и главой Одесской области. Политик нелегально вернулся на родину в 2021 году. Его арестовали по обвинениям в растрате, превышении должностных полномочий и другим уголовным делам. Недавно в связи с ухудшением здоровья бывшего грузинского лидера отпустили из-под стражи и отправили в больницу. Однако о полном освобождении пока речи не идет.