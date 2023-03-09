Мир 09 марта 2023, 19:07 Законопроект об иноагентах отозвали, но протесты не прекратятся. Что происходит в Грузии Протесты в Грузии начались из-за закона об иноагентах, но не прекратятся после его отзыва РИА «Новости»

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Многотысячные протесты в Грузии не прекращаются несколько дней. Люди вышли на улицы после того, как парламент страны в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Его решили отозвать из-за недовольства оппозиции и Запада, но активисты предупредили, что митинги не утихнут. «360» собрал главное, что известно о событиях в Грузии к этому часу.

С чего все началось

В феврале в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах: «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния».

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Первый документ, «грузинский», предлагает считать иноагентами юридических лиц, которые получают до 20% годового дохода из-за рубежа. Организации обязаны регистрироваться как иноагенты и каждый год подавать финансовую декларацию. За нарушение — штраф.

Седьмого марта этот законопроект приняли в первом чтении, что вызвало недовольство у местных жителей. Люди вышли на улицы. Оппозиция решила, что закон, если его примут, ограничит деятельность независимых СМИ и неправительственных организаций в стране.

Другой документ, «американский», очень похож на принятый в США «Закон о регистрации иностранных агентов». Там Foreign Agents Registration Act одобрили еще в 1938 году: иноагентами считаются все физлица и юрлица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора (человека, соцгруппы, организации или института) или государства.

Все они должны регистрироваться как иноагенты, за нарушение грозит штраф или лишение свободы до пяти лет. Голосование за аналогичную инициативу в Грузии должно было пройти 9 марта.

Тбилиси охватили протесты

К вечеру 7 марта у здания парламента в центре Тбилиси собрались более тысячи человек. Между протестующими и правоохранителями началась потасовка. Демонстранты закидали нового омбудсмена Грузии Левана Иоселаиани яйцами и бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских.

Чтобы разогнать участников акции, силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Разошлись протестующие только утром, полицейские задержали 66 человек. Пострадали 50 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве, уточнили в МВД Грузии. Также различные травмы получили порядка 200 участников протестов, сообщили местные СМИ.

Днем 8 марта митинг у здания парламента продолжился. Люди требовали отозвать законопроект об иноагентах и освободить всех задержанных. В ночь на четверг они стали устраивать беспорядки, которые превратились в стычки с полицией. Разогнать протестующих получилось утром 9 марта.

При чем тут Россия?

Законопроекты предложили члены общественного движения «Сила народа». Его поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» появилась в 2011 году. Партию (на тот момент она была оппозиционной) создал самый богатый человек в стране и ее единственный представитель в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes Бидзина Иванишвили. В молодости он долгое время жил и вел бизнес в России.

Чтобы заняться политикой в Грузии, он отказался от российского гражданства, однако на Западе его продолжали обвинять в тесных связях с Кремлем. Это объясняли не только прошлым Иванишвили, но и более мягким подходом к отношениям с Москвой: с приходом на пост премьер-министра в 2012 году он наладил торговлю, которую ранее прервал президент Михаил Саакашвили. При этом грузинское правительство продолжило поддерживать все западные ограничения против России, но собственные санкции не вводило — даже после начала спецоперации на Украине.

Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили / РИА «Новости»

Иванишвили возглавлял партию до ноября 2013 года, затем вернулся на пост ее председателя в мае 2018-го. В январе 2021-го он снова передал управление «Грузинской мечтой», заявив, что прекращает политическую карьеру. Но даже после его ухода Запад продолжает говорить о российском влиянии на идею принять законопроект об иноагентах, а зарубежные СМИ сравнивают «грузинский» вариант инициативы с тем, который действует в России.

Оппозиционная партия «За Грузию» в ответ внесла свой законопроект — «О защите от влияния страны-оккупанта — России». Он предлагает «создать законодательные предпосылки и условия для выявления агентов влияния», чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто вмешивается во внутреннюю политику Грузии в интересах Москвы. Бюро парламента этот документ не зарегистрировало, сообщил РБК.

В Кремле все обвинения неоднократно опровергали.

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем. И даже один из вариантов [грузинского] законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Акция протеста в Тбилиси, 8 марта 2023 года / РИА «Новости»

Реакция Запада

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал закон об иноагентах «несовместимым с ценностями и стандартами ЕС». По его словам, инициатива «противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз» и может привести к серьезным последствиям для отношений. Решение властей отозвать законопроект Боррель назвал «хорошим знаком», а митинги — «сильными и трогательными».

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал протестующих и правительство избегать шагов, которые могут вести к эскалации ситуации.

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан предположил, что из-за подавления митингов Грузия может потерять значительную поддержку от ЕС.

Отреагировали на события в Грузии и в США. В Белом доме заявили, что законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также не исключил, что Вашингтон введет санкции против грузинских властей.

Американское посольство в Тбилиси назвало случившееся черным днем для грузинской демократии. Там отметили, что «продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию».

Не осталась в стороне и Украина. Владимир Зеленский пожелал грузинам «демократического успеха» и поблагодарил протестующих за исполнение украинского гимна и размахивание флагом.

Реакция в Грузии

Сменивший Иванишвили на посту председателя «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе уверен, что закон об иноагентах, наоборот, приблизит Грузию к Евросоюзу, членом которого страна давно стремится стать.

Законопроекты также получили поддержку премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Акция протеста в Тбилиси, 8 марта 2023 / РИА «Новости»

«До сих пор никто не проявлял желания рассмотреть или осудить закон об иностранных агентах, действующий в США. Подобный закон действует и в других странах. Мы, наша власть делает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии», — подчеркнул он.

Однако президент страны Саломе Зурабишвили оказалась на стороне протестующих. Она не раз утверждала, что документ приближает Грузию к модели России, а также пообещала наложить на него вето. При этом в «Грузинской мечте» планировали обойти запрет благодаря поддержке большинства членов парламента — Зурабишвили не уточнила, что предпримет в таком случае.

После начала протестов многие захотели покинуть Грузию. На приграничном КПП «Верхний Ларс» заметили пробку в сторону России. По данным СМИ, в ней оказались не менее 100 машин, которые выстроились в очередь на семь километров.

Пробка в сторону российской границы у КПП «Верхний Ларс» / Соцсети

Протесты не прекратятся

Утром 9 марта стало известно, что грузинский законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента. Такое решение правящая партия приняла на фоне протестов.

Тем не менее активисты пообещали провести еще как минимум одну акцию протеста.

«Акция обязательно состоится сегодня! Есть много молодых людей, которые не доверяют „Грузинской мечте“ и которые считают, что мы являемся гарантом того, чтобы страна стала частью Запада», — заявил член сакребуло (представительский орган деревни, общины, поселка, города, района или того города, который не входит в состав муниципалитета) Тбилиси от оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотне Коберидзе.

Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, 7 марта 2023 года / РИА «Новости»

Он уточнил, что протестующие потребуют объяснений, как «Грузинская мечта» планирует отозвать инициативу. Исполнительный секретарь партии и лидер фракции Мамука Мдинарадзе позже объяснил, что законопроект вынесут на второе слушание и намеренно проголосуют против него.

По словам Коберидзе, активисты будут добиваться освобождения 133 задержанных участников митингов.