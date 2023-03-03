Мир 03 марта 2023, 22:56 Рынку нефти предрекли потрясения при уходе России Глава евродипломатии ЕС Боррель: полный отказ от нефти из России дестабилизирует рынок РИА «Новости»

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Полный отказ всех стран мира от покупки российской нефти создаст серьезные проблемы и приведет к полной дестабилизации глобального рынка энергоносителей. С таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель в интервью индийской газете The Hindustan Times.

Он напомнил, что Евросоюз ввел потолок на нефть и нефтепродукты из России, чтобы сократить возможности страны для финансирования специальной военной операции. Но полностью отказаться от поставок российского сырья мир не может.

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«Если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным», — заявил Боррель.

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Глава дипломатического корпуса Евросоюза добавил, что власти Индии даже получили выгоду от потолка цен на нефть, потому что теперь могут покупать ее по более выгодной цене.

Евросоюз вслед за потолком в 60 долларов за баррель на российскую нефть установил предельные цены для мазута (45 долларов за баррель), бензина, дизеля, керосина и нафты (100 долларов за баррель). Предельные цены сохранятся на этом уровне до 1 апреля. В зависимости от ситуации на рынке их могут изменить.

Россия ввела ответные меры, запретив до 1 июля экспорт нефти компаниям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.

Кроме того, с 1 марта отечественные компании сократили объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Как подчеркнул заместитель министра энергетики Павел Сорокин, такое решение приняли, чтоб повлиять на восстановление рыночных отношений. Продавать сырье просто ради объема Россия не станет.