Важное 04 февраля 2023, 14:03 Евросоюз утвердил введение потолка цен на нефтепродукты из России ЕК: Евросоюз утвердил решение о ценовом потолке на нефтепродукты из России РИА «Новости»

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Совет Евросоюза утвердил решение о введении о потолка цен на российские нефтепродукты. Заявление об этом распространили пресс-службы совета и Еврокомиссии, сообщил ТАСС.

В ЕК заявили, что вместе с партнерами из G7 утвердили ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты. Речь идет о топочном мазуте и дизеле. Ограничения должны вступить в силу 5 февраля. Переходный период для западного бизнеса составит 55 дней.

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«Потолок на нефтепродукты, торгуемые по дисконту к сырой нефти, составит 45 долларов, второй — на нефтепродукты, торгуемые с премией к сырой нефти, — 100 долларов», — уточнили в Совете ЕС.

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Ранее агентства Bloomberg и Reuters сообщили о том, что страны — участницы ЕС договорились установить потолок цен на российские нефтепродукты на двух уровнях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в Twitter, что Евросоюз вводит эту меру месте с «Группой семи», но цены не назвала.

В начале декабря ЕС согласовал введение потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Тогда Урсула фон дер Ляйен заявила, что это позволит сильнее ударить по доходам России и снизит ее способность вести спецоперацию.

В России с 1 февраля начали действовать ответные меры на введение ценового потолка на нефть.