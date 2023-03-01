Деньги 01 марта 2023, 12:46 Россия не станет продавать нефть любой ценой просто ради объема Минэнерго: Россия не собирается продавать нефть любой ценой РИА «Новости»

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Россия не собирается продавать нефть любой ценой только ради объемов, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что этот принцип учитывался, когда в стране принимали решение о сокращении добычи топлива в марте, сообщило РИА «Новости».

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначили президент и [вице-премьер] Александр Новак», — сказал Сорокин.

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Он пояснил, что речь идет о том, что перед Россией не стоит задача продавать нефть любой ценой просто ради объема.

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Ранее Новак сообщал, что Россия добровольно сократит добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это благотворно скажется на восстановлении рыночных отношений.

Вице-премьер отметил, что в дальнейшем решения будут принимать исходя из ситуации на рынке. Он также указывал, что Россия не станет продавать нефть тем, кто хочет покупать ее по принципу ценового потолка.