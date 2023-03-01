01 марта 2023, 12:46
Россия не станет продавать нефть любой ценой просто ради объема
Минэнерго: Россия не собирается продавать нефть любой ценой
Россия не собирается продавать нефть любой ценой только ради объемов, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что этот принцип учитывался, когда в стране принимали решение о сокращении добычи топлива в марте, сообщило РИА «Новости».
«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначили президент и [вице-премьер] Александр Новак», — сказал Сорокин.
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Он пояснил, что речь идет о том, что перед Россией не стоит задача продавать нефть любой ценой просто ради объема.
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Ранее Новак сообщал, что Россия добровольно сократит добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это благотворно скажется на восстановлении рыночных отношений.
Вице-премьер отметил, что в дальнейшем решения будут принимать исходя из ситуации на рынке. Он также указывал, что Россия не станет продавать нефть тем, кто хочет покупать ее по принципу ценового потолка.
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