Власть 10 февраля 2023, 11:54 Россия не будет продавать нефть исходя из ценового потолка — Новак Вице-премьер Новак: РФ не будет продавать нефть сторонникам ценового потолка РИА «Новости»

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Россия не станет продавать нефть тем, кто хочет покупать ее по принципу ценового потолка, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. Его процитировал ТАСС.

«Как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», — подчеркнул Новак.

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Он добавил, что сейчас Россия полностью реализовывает весь объем производимой нефти, а после введения этого механизма добровольно снизит ее добычу на 500 тысяч баррелей в сутки уже с марта. По словам премьера, это поможет восстановить рыночные отношения. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации.

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Введение потолка цен на российскую нефть явилось «продолжением деструктивной энергополитики» Запада, констатировал вице-премьер. Возможное последствие этого решения — возникновение дефицита сырья из-за снижения инвестиций в нефтяном секторе, считает Новак. Он предположил, что потолок цен может сказаться и на развитии других отраслей мировой экономики.