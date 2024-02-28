Мир 28 февраля 2024, 12:22 РПЦ не удивило изъятие мощей святых из Киево-Печерской лавры Представитель РПЦ Легойда: мощи святых изымут из Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Власти Украины решили под видом постановки на учет изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале назвал решение циничным, но ожидаемым.

Заповедник «Киево-Печерская лавра» объявил о создании комиссии по приему мощей святых из ближних пещер. Легойда заметил, что формально ей поручили принять реликвии на учет, но фактически мощи изымут. Он расценил это как следующий этап плана по запрету единственной канонической православной церкви на территории Украины.

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«Впрочем, в ситуации, когда уже попраны все законы божеские и человеческие, беспредельный цинизм и откровенная манипуляция властей стали привычными», — сказал он.

Комиссия начала работу 27 февраля, почти через год после закрытия доступа к пещерам Киево-Печерской лавры для поклонения мощам. Летом 2023 года с Украины вывезли в Европу ценные иконы.