Эксклюзив 28 июня 2023, 12:06 Украина предала свою веру. Люди больше не увидят «спасенных» из Киево-Печерской лавры икон «Голос Мордора»: Украина предала веру, позволив вывезти иконы из Киево-Печерской лавры Киево-Печерская Лавра / Telegram

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ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности». Но, скорее всего, украинцы этих святынь больше не увидят. И это — только начало разграбления Украины. Таким мнением с «360» поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора». Далее — прямая речь.

Deutsche Welle* пишет о том, как Франция «спасла» на Украине 16 византийских икон, вывезя их из Киево-Печерской Лавры «на хранение». Мол, иконам угрожали российские обстрелы, но тут появились культурные французы и буквально совершили подвиг. И теперь иконам ничего не угрожает.

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На самом деле, иконам ничего не угрожало и в самой Лавре. Ну, кроме банд украинских раскольников и чиновников от «культурки», которые могли либо принять эти иконы за артефакт, напоминающий украинскому народу российскую оккупацию, либо, если кто поумнее, просто украсть и перепродать.

Но иконам точно никак не угрожали российские обстрелы.

Это только начало

И что-то мне подсказывает, что эти иконы украинцы больше никогда не увидят. Вернее, не увидят у себя дома. Придется ехать в какой-нибудь Лувр.

Эти иконы — маленькая часть той платы, которую Украина платит за поддержку запада. И их вывоз — только начало.

Я не сомневаюсь, что со временем вывезут и другие святыни, а затем доберутся и до произведений искусства. Конечно, их на Украине немного, но все-таки таковые имеются. Говоря прямым языком, они будут разграблены. Вы же знаете знаменитый Британский музей? Это самый настоящий музей глобального воровства. В нем хранятся культурные ценности, награбленные Британией по всему миру. И похоже, что Франция тут решила не отставать.

Франция не была такой великой колониальной империей, как Британия. Все было гораздо скромнее, но не менее воровато и кроваво. И вот теперь у Франции снова появилась возможность что-то украсть. Древние православные иконы, настоящие святыни для миллионов людей.

На святость плевать

Понятно, что религиозный вопрос Францию не интересует вообще. Да и как может интересовать, если во французских храмах голые пасторы изображают танцы с шестом из стрип-баров? Но вот материальная часть французов интересует, а эти иконы попросту не имеют стоимости. Наверное, даже самый смелый специалист побоится назвать их цену.

Украина предала свою веру.

Сначала заменила ее на симулякр, который в базе своей является сатанинским, а из православного там — лишь внешняя мишура. А теперь Украина отдает Белому господину религиозные святыни.

И дело даже не в стоимости этих икон — это важнейшая часть русской культуры, истории и памяти народа. И его вера, которую сейчас топчут ногами Зеленский и его западные хозяева.

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.