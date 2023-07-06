Эксклюзив 06 июля 2023, 15:36 Захват Киево-Печерской лавры. Судный день для Украины Писатель Беседин: захват Киево-Печерской лавры — прощальный колокольный звон Комиссия Минкультуры Украины приехала в Киево-Печерскую лавру / РИА «Новости»

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Утром 6 июля представители заповедника «Киево-Печерская лавра», сопровождаемые полицейскими, проникли в 70-й корпус лавры в украинской столице. Комиссия Минкультуры опечатала три корпуса храма, в одном из них располагалась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. РПЦ назвала захват властями Украины корпусов лавры и применение насилия к верующим вопиющим беззаконием. Почему православные украинцы должны восстать против мракобесия именно сейчас, писатель Платон Беседин объяснил в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

В Киево-Печерской лавре — ад. Утром 6 июля полицейские и чиновники ворвались на ее территорию и начали окончательный захват. При этом они не церемонятся, не миндальничают, а жестко и решительно применяют насилие к верующим.

В Сеть попали многочисленные кадры того, как людей избивают и «упаковывают» лишь за то, что те призывали к защите лавры. Все это сильно напоминает атаку бесов, да.

К сожалению, происходящие беспредел и мракобесие были предсказуемы. Я неоднократно писал, что этот сценарий практически не имел альтернатив.

Киевский режим и его кураторы понимали и понимают: Киево-Печерская лавра — цивилизационный центр, точка сборки, сакральное место. Его захват, подчинение, уничтожение имеют не только практическое, но и символическое значение.

Можно сколько угодно либо вздыхать, либо насмехаться над украинской властью. Но эти наместники и резиденты зла (понятно, впрочем, что их тому научают) долгие годы переформатируют Украину, превращая ее не только в анти-Россию, в антироссийский плацдарм, но и в антирусский, антиправославный проект.

Делается это последовательно и упорно. При молчаливом согласии правозащитных структур, международных комитетов и тому подобных шарашек, где по обыкновению принято играть исключительно в одни ворота.

Был, правда, у киевского режима один промах, один сбой. Он проплачивал иуд на территории лавры. Потому что надеялся, что те, в свою очередь, обработают прихожан — и захват лавры состоится быстрее и четче. Не вышло.

Восстали в первую очередь прихожане. И вот что я хотел бы сказать в этом контексте. Два момента.

Верующие во время Рождественского богослужения в Киево-Печерской лавре, январь 2022 года / РИА «Новости»

Первый — если и восставать православной Украине, относительно массово восставать против нынешнего мракобесия, то сейчас. Другого времени не будет.

Захват Киево-Печерской лавры — прощальный колокольный звон, сигнал, что дальше отступать некуда. Дожмут, приговорят. Это время решающего испытания накануне Судного дня.

Есть и второй момент. Когда я говорил, что мы в России обязаны (именно так!) защищать лавру, то натыкался на реплики в стиле: а что сами украинцы, промолчат, станут бездействовать? Так вот, те люди, которые выходят сейчас под стены лавры, которые были там раньше, — это бесстрашные люди. Потому что киевский режим сомнет, уничтожит их, применив самое бесчеловечное наказание. Этих людей будут карать — и карать жестко. Среди них появятся новомученики.

Говорить о защите, о битве со злом легко. Сложнее реально биться. И я хочу сделать на этом акцент: и до Евромайдана, и после него были те, кто отчаянно сражался за правильную Украину. Многие из них были арестованы или даже убиты.

Не надо думать, будто там, на Украине, одни нацисты или с ними согласные. Просто битва сложна, битва беспощадна и кровава, люди вступают в нее фактически изначально обреченными, потому что злу дали все полномочия.

Помочь этим бесстрашным людям — наша задача. Помочь не только словами, но делом. Сейчас!