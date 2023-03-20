Мир 20 марта 2023, 23:42 Украина закрыла доступ к пещерам Киево-Печерской лавры УПЦ сообщила, что с 21 марта Украина запретит доступ к пещерам Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Власти Украины с 21 марта запретят доступ к пещерам Киево-Печерской лавры, сообщили в пресс-службе УПЦ. По словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела митрополита Нежинского и Прилукского Климента (Вечери), такое уведомление монастырь получил от музея.

«С завтрашнего дня доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен», — заявил митрополит Климент в ходе видеообращения, размещенном на YouTube-канале.

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Он объяснил, что Министерство культуры и информационной политики Украины создало комиссию. Ее целью назвали «выявление сохранности музейных экспонатов», которыми власти страны назвали мощи святых, добавил Климент. Он счел атеистическим подход украинского руководства к ситуации с монастырем.

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В пресс-службе УПЦ отметили, что закрытие пещер лавры — нарушение прав украинских верующих. Сроки работы комиссии пока неизвестны, а доступ ограничат к Крестовоздвиженскому, Аннозачатьевскому и Теплому храмам.

Ранее в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры «богослужения» начали проводить раскольники «Православной церкви Украины». После этого кресты на храме почернели, рассказали в УПЦ.