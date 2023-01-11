Мир 11 января 2023, 03:42 Российский посол счел нелепым решение Канады оказать помощь Украине Посол в Канаде Степанов: помощь Украине выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны РИА «Новости»

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Российский посол в Канаде Олег Степанов назвал решение канадских властей в очередной раз оказать помощь Украине нелепым. По его мнению, в стране достаточно внутренних проблем, на которые нужно обратить внимание. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Кабинет Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады», — сказал Степанов.

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Ранее стало известно, что страна закупит у США для нужд ВСУ дорогостоящую систему ПВО NASAMS. На это Канада направит более миллиарда долларов.

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Кроме того, американцы обещали поставить Украине системы ЗРК Patriot. Пентагон уже объявил, что обучение украинских военных по управлению новой техникой начнется на следующей неделе. Оно продлится несколько месяцев.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что задействовать полученные Patriot войска ВСУ начнут не раньше начала весны.