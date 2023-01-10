10 января 2023, 23:46
Сроки использования западных ЗРК Patriot назвали в офисе Зеленского
Советник Подоляк: ВСУ рассчитывают задействовать западные ЗРК Patriot уже в начале весны
Украинские военнослужащие могут начать использовать полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.
«Думаю, [задействуют] ближе к началу-середине весны», — сказал он.
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Системы Patriot США обещали поставить Украине в рамках очередного пакета военной помощи. О готовности поставок этих систем, а также другой тяжелой военной техники, заявили и в Германии.
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Обучение украинцев работе с комплексами ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе. Подготовку в течение нескольких месяцев пройдут около 100 военных на американской базе Форт-Силл в штате Оклахома. Отправку своих военных на Украину в США не рассматривают.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что большинство поставляемого на Украину вооружения уже устарело. Некоторые боеприпасы приходят с истекшим сроком годности.
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