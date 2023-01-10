Мир 10 января 2023, 22:02 Пентагон анонсировал начало обучения украинских солдат обращению с ПВО Patriot Пентагон: в США на следующей неделе начнут учить 100 украинцев обращаться с ПВО Patriot YouTube

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США начнут обучение военнослужащих ВСУ применению комплексов ПВО Patriot на следующей неделе. Подготовка будет проходить на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

«В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих», — добавил представитель Пентагона.

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Он также отметил, что на будущей неделе состоится заседание контактной группы Запада, члены которой обсуждают военную помощь Украине. Мероприятие организуют в Германии на военно-воздушной базе Рамштайн, в нем примет участие министр обороны США Ллойд Остин, а также глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли.

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Американские власти поддерживают Украину, фактически подливая масло в огонь конфликта. Вашингтон давит на другие западные государства, заставляя оказывать Киеву военную помощь. Его активно поддерживают Германия, Франция, Канада, Польша и Прибалтика.

Однако американская позиция по Украине вредит национальным интересам. Многие эксперты призывают власти США отказаться от вливания миллиардов долларов на Украину.