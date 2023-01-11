Мир 11 января 2023, 01:13 Канада купит у США системы ПВО NASAMS для Украины Глава Минобороны Ананд: Канада купит у США системы ПВО NASAMS для передачи Украине Википедия

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Канада закупит для Украины усовершенствованную ракетную систему класса «Земля-воздух» (NASAMS), сообщила министр обороны Анита Ананд. Объявление о передаче опубликовано на официальном сайте правительства страны.

«Мы выделили более одного миллиарда долларов на военную помощь Украине, и сегодня мы продвигаемся вперед с первым канадским пожертвованием системы противовоздушной обороны Украине. Канада продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами, а также другими союзниками и партнерами для решения оборонных приоритетов Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — заявила Ананд.

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В Twitter министр обороны написала, что системы ПВО NASAMS помогут Украине защитить свои территории от атак беспилотников, ракет и самолетов.

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Решение о передаче американских комплексов NASAMS Украине принято по итогам переговоров премьер-министра Канады Джастина Трюдо с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.

Эстония пообещала Украине «максимальную военную помощь». Для победы Украине необходимо укрепление военного потенциала, прежде всего за счет систем ПВО, артиллерии и бронетанковой техники.